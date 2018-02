ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG!

September 2018 brengt DEM - met Sofie Verraest als gastredacteur - een themanummer over MICROFICTIE uit. Naast essays over Kafka, Cortazar, Lydia Davis en A.L. Snijders, vindt u ook een heleboel (ultra)kort werk van bekende en minder bekende (inter)nationale auteurs. Daarnaast koppelt Deus ex Machina zijn karretje aan de Flash-Fiction EACWP Contest, een Europese schrijfwedstrijd die in ons taalgebied ondersteund wordt door Creatief Schrijven (Vlaanderen) en ArtEZ Creative Writing (Nederland).

Elke inwoner van Europa kan aan deze wedstrijd deelnemen. Zij/hij schrijft een verhaal van maximum 100 woorden (exclusief titel) dat zich in Europa afspeelt. Verhalen kan je eenvoudig indienen via een online formulier op de website van EACWP. Opgelet: deadline is 1 maart 2018!

De tien beste Nederlandstalige inzendingen worden gepubliceerd in DEM166 (september 2018). De tien auteurs krijgen een gratis abonnement op Deus ex Machina. Het beste Nederlandstalige verhaal wordt beloond met een geldprijs van 200 euro en dingt met dertien andere Europese kortverhalen mee naar de internationale EACWP-award (met een geldprijs van 600 euro).

Meer info over deze wedstrijd, het reglement en de timing vind je via http://creatiefschrijven.be/wedstrijd/eacwp-flitsverhalen/ en https://eacwp.org/flash-fiction/

Dit initiatief is een samenwerking van deBuren, Creatief Schrijven, Mont Saint Eugene, Boekhandel Limerick en Deus ex Machina.