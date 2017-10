De Boog nodigt u uit op dinsdag 10 oktober om 20:30

André Baillon

WONDERLIJK EN ONBEKEND

André Baillon verdient een ereplaats in de galerij van vergeten schrijvers van De Boog.

Baillon werd geboren in Antwerpen in 1875 en kende een bewogen leven. Als jonge wees werd hij opgevoed door een strenge oom en tante. Na zijn studies in Leuven verbraste hij zijn erfdeel samen met een jonge minnares. In 1902 trouwde hij met de prostituee Marie Vandenberghe, later een hoofdpersonage in zijn (in het Frans geschreven) verhalen en romans. Hij trok zich samen met Marie terug nabij de abdij van Westmalle maar hun kippenkwekerij mislukte. Hij werkte een tijdje als journalist in Brussel waar hij de pianiste Germaine Lievens ontmoette. Samen vertrokken ze naar Parijs waar hij als 'literaire gigolo' tijdelijk meer succes kende maar uiteindelijk in de psychiatrische instelling van Saint-Germain-en-Laye belandde. Vanwege zijn labiele toestand verbleef hij tweemaal in het ziekenhuis La Salpêtrière, waarover hij prachtige verhalen schreef. Het ziekenhuis werd door de patiënten onder elkaar La Pépette - de Piepzak - genoemd, ook de titel van zijn laatste werk. Baillons laatste jaren werden gekenmerkt door zijn affaire met een jonge dichteres, Marie Vivier, met wie hij een hartstochtelijke correspondentie begon. Na een eerste zelfmoordpoging in 1931 maakte hij een jaar later een einde aan zijn leven.

Bart Duron formeerde rond deze fascinerende en innemende schrijver een veelstemmige avond rond een woord-en klankperformance van Maarten Otten en Koen Hanssen van de Factorij (de kunst-club van P.C. Bethanië in Zoersel) met medewerking van Jan Bettens (van het literaire tijdschrift Deus ex Machina), Frans Denissen (vertaler en biograaf van Baillon), Michael Brijs (schrijver, muzikant en theatermaker) en Elvis Peeters (popmuzikant en auteur van romans en theater).