Binnenkort verschijnt het nieuwe nummer van Deus Ex Machina volledig gewijd aan de Frans-Belgische auteur André Baillon. Van deze door neurosen geteisterde schrijver publiceerde uitgeverij Voetnoot de overrompelende tekst 'Waanzinnen' in een vertaling van Frans Denissen. U kan dit hallucinante gevecht om de woorden en om de stilte uit de Belgica-reeks gratis krijgen als u zich opgeeft als nieuwe abonnee van Deus Ex Machina of als u een nieuwe abonnee aanbrengt.

" 'Waanzinnen' [1927] is een felle tekst die de lezer op zijn grondvesten doet daveren. André Baillon [1875-1932] wordt opgevoed door zijn grootvader en tante Louise. Na een turbulente jeugd begint hij novellen te schrijven. Vrijwel al zijn boeken zijn autobiografisch getint. Hij pleegde in 1932 zelfmoord."