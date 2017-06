De presentatie van het nummer 155 van Deux ex Machina over de poëzie van Hedwig Speliers en de voorstelling van zijn recentste bundel liet de poëziezolder van het het poëziecentrum helemaal vol lopen. Er moesten vele extra stoelen worden aangesleept. Het is een gesmaakte middag geworden. De reacties waren zeer positief. Bij een glaasje werd er nog duchtig nagepraat, heel wat gekocht en nog meer gesigneerd.

Op de foto klokgewijze: de zaal een tiental minuten voor de aanvang, inleider Jan Meier, verteller Willem Vermandere, Peter Theunynck die een spitante laudatio hield, centraal Hedwig Speliers die uit zijn nieuwe bundel voorlas, en de dichters Steven Grauwmans (links), Inge Braeckman en Lies Van Gasse (rechts onder) die uit eigen werk en uit de poëzie van Speliers voorlazen.