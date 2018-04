In de rubriek Vers Op Tafel brengen we een voorpublicatie uit een binnenkort te verschijnen dichtbundel.

Anouk Smies (1975) debuteerde in 2013 met Citaten van een roofdier, een bundel die de jury van de C. Buddingh'- prijs fascineerde door de weerbarstige, onnavolgbare beeldspraak. Haar tweede bundel Wie heeft een middelpunt nodig werd in 2017 genomineerd voor de J.C. Bloemprijs. Smies publiceerde eerder op Krakatau, de Optimist en de Contrabas. Ze schreef poëzie en levensbeschouwelijke verhalen voor kinderen en is eigenaresse van Tekstbureau PURUS. Daarnaast beslaat ze vijftig procent van het beeld en tekst spugend samenwerkingsverband Collectief 15.

Haar nieuwe bundel Onbeschoft, zo wit verschijnt medio mei bij uitgeverij Opwenteling.



EEN AVOND AAN ZEE DIE NIEMAND ZICH HERINNERT





De klokkenluider zegt:

Bijna alle ellende

op aarde

is een verdienmodel



De horizon

schikt kalkarm

been onder zijn vel



De zee verkleurt



Mijn moeder lacht

Ze lacht omdat

de waterlijn zich terugtrekt

in haar panty vol gaten

en een autarkisch zonnetje

over de betaaldrempel meesleurt

TEDERHEID

Nu je langzaam

oplost verwacht men tederheid

Men gaat er vanuit dat

ik het desintegrerende vastpak

met vergevende handen

Tederheid

is gemaakt

voor vaste vormen

Ze omsluit totalitair

wat te verstard is om te denken

Tederheid breekt

Wat kapot is stoot ze af

maakt een verontschuldigend gebaar

Vingert zich uit verveling

met ruwe vingertoppen

3x

op de grijze molton klaar

DE ZIEKTE

Ik ben

een exorcist

die zich met semantische wangen

tegen de venusheuvel van kunst aan schurkt

De hoofdredacteur van tijd

die je ontkenning tot

behapbare kreet uitsnijdt

Ik maak je compact en licht

Poreus, zo humaan

Ik geef je dat postmoderne moment

van helemaal niets weten

Van lachwekkend normaal zijn, als ruikbaar vlees

maar midden in de spotlight staan

OP EEN DAG GAAT JE MOEDER DOOD

Ooit gaat ook jouw moeder dood

Op die dag kom ik langs

Pluk servetten uit je vlees

en snuit mijn neus

Ik bouw een heus

gebouw van klappen in taal

Druk je de stinkende leegte

van je adem in

en zeg: Godverdomme-zie

Als je wegrent

talm ik slinks als een gespierde jager

Dan verwijt ik je mijn poëzie

©Anouk Smies