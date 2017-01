U bent van harte uitgenodigd op de voorstelling van het nieuwe Deus ex Machina nummer 'HAMBURG' in het Hanse-Office, midden in de Europese wijk in Brussel. Opgelet: de presentatie zal hoofdzakelijk in het Duits zijn met af en toe Engelse en Nederlandstalige bijdragen. Na afloop nodigt de Hanse-Office u uit om het glas te heffen op 'HAMBURG'. Graag uw komst bevestigen vóór 11/11 via mail op events@hanse-office.de.

Die renommierte flämische Literaturzeitschrift Deus ex Machina stellt an diesem Abend ihre Hamburg-Ausgabe mit zahlreichen Texten von Hamburger Schriftstellerinnen und Schriftstellern vor.

Nach der Begrüßung durch Dr. Antje Flemming von der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg und einer Einführung von Wim Michiel (Deus ex Machina) werden einige Mitglieder des Forums Hamburger Autorinnen und Autoren aus ihren Werken lesen. Anschließend bitten wir zu einem Umtrunk.Wir würden uns freuen, Sie an diesem literarischen Abend im Hanse-Office begrüßen zu dürfen und bitten Sie um eine verbindliche Anmeldung bis zum 11. November unter events@hanse-office.de.

Hanse-Office

Avenue Palmerston 20

B-1000 Brüssel

Tel. +32-2-285.46-40

Over het nummer.