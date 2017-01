Hamburg in twintig boeken: de keuze van de redactie

Ernst Barlach – Der gestohlene Mond (1948). Postuum verschenen roman van de beroemde Hamburgse schrijver-beeldhouwer Ernst Barlach (vermoedelijk geschreven in 1936/37), waarin hij op zijn manier voor een laatste keer afrekent met het bruine gevaar dat Duitsland destijds infecteerde.

Arne Bellstorf - Baby's in Black: Astrid Kirchherr, Stuart Sutcliffe and the Beatles (2010). Graphic novel over de tragische liefde tussen de Hamburgse fotografe Astrid Kirchherr en vijfde Beatle Stuart Sutcliffe die in 1962 op 21-jarige leeftijd overleed.

Wolfgang Borchert – Draußen vor der Tür (1947). Soldaat Beckmann keert na de oorlog uit Siberië naar zijn geboortestad terug, waar niemand op hem zit te wachten. Het Kriegsheimkehrer-drama par excellence waarmee de jong gestorven Wolfgang Borchert beroemd werd.

Thomas David - Nahaufnahme Luk Perceval: Gespräche mit Luk Perceval (2015). Prachtig interviewboek met Luk Perceval, die sinds 2009 als regisseur aan het Hamburgse Thalia-theater werkzaam is. Met veel fotomateriaal én een documentaire op DVD.

Karen Duve – Taxi (2008). Een jonge vrouw begint te werken als taxichauffeur en raast door de Hanzestad. De doorbraakroman van voormalig Forum-auteur Karen Duve.

Hans Fallada – Wer einmal aus dem Blechnapf frisst (1932). Ex-gevangene en pechvogel Willi Kufalt komt in volle crisistijd in Hamburg terecht. En gaat ten onder. Maatschappijkritische roman van Fallada, die destijds door de nazi’s werd verboden.

Hubert Fichte – Die St. Paul Interviews (1978). Das Waisenhaus en Die Palette zijn Fichtes bekendste werken, maar dit boek van deze schrijver-antropoloog vol interviews met Reeperbahn-hoeren en pooiers leest nog altijd verrassend fris. Cult!

Ralph Giordano – Die Bertinis (1982). Wat Die Buddenbrooks voor Lübeck is, is deze vuistdikke, monumentale familiesaga die zich afspeelt in de jaren dertig en veertig, voor Hamburg.

Tino Hanekamp – So was von da (2012). Coole, rockende en grappige Reeperbahn-roman van journalist en muziekclub-eigenaar Tino Hanekamp over een onvergetelijke 31ste december op de sündige Meile.

Patricia Highsmith – The American Friend (1977). Tom Ripley in het Noorden van Duitsland. Ooit nog verfilmd door Wim Wenders, met Denis Hopper en Bruno Ganz in de hoofdrollen.

Hanns Henny Jahnn – Perrudja (1929). In hetzelfde jaar dat Döblins Berlin Alexanderplatz verscheen, kwam ook deze 800-pagina’s dikke roman uit. Sprachgewaltig en sexuell umstritten – een roman zoals ze alleen in het interbellum werden geschreven. Heeft weinig met Hamburg an sich te maken, maar Hamburger Jahnn hoort gewoon in deze top 20 thuis. Deze maand verschijnt bij Hoffmann und Campe een nieuwe uitgave.

Brigitte Kronauer – Teufelsbrück (2000). Virtuoos geschreven, sprookjesachtige roman over een amour fou, die zich afspeelt in Hamburg en in een villa op het Alte Land. De titel is een verwijzing naar de gelijknamige bekende aanlegsteiger aan de Elbe.

John Le Carré – A most wanted man (2008). Thriller van bestseller-auteur Le Carré over terrorisme in de hanzestad. Verfilmd door Anton Corbyn, met Philip Seymour Hoffman en Willem Dafoe in de hoofdrollen.

Siegfried Lenz – Arnes Nachlass (1999). De in Oost-Pruisen geboren Siegfried Lenz heeft veel over zijn Wahlheimat geschreven; het nog niet in het Nederlands vertaalde Arnes Nachlass over outsider Arne Hellmer is volgens ons zijn beste Hamburg-boek.

Hans Erich Nossack – Der Untergang (1948). Nossack thematiseerde als een van de eerste Duitse auteurs de bombardementen op Hamburg in deze dunne en nog altijd hallucinante autobiografische novelle.

Arno Schmidt – Schwarze Spiegel (1951). Schmidts ik-verteller woont alleen in een zelfgemaakte hut op de Lüneburger Heide, in een totaal verwoeste wereld na Wereldoorlog III. Experimentele dystopie van misschien wel Duitslands belangrijkste naoorlogse auteur.

Heinz Strunk – Der goldene Handschuh (2016). Strunk stond wekenlang in de bestsellerlijsten met deze roman over seriemoordernaar Fritz Honka. Bukowski op de Reeperbahn.

P.F. Thomése – J. Kessels. The Novel (2009). Bizarre roadtrip van auteur Thomése met zijn favoriete personage J. Kessels naar de Reeperbahn. In 2015 verfilmd met Frank Lammers en Fedja van Huêt.

Uwe Timm – Die Entdeckung der Currywurst (1993). Uwe Timms moderner Klassiker over Lena Brückner laatste oorlogsdagen in het kapotgebombardeerde Hamburg, en over hoe ze terloops de curryworst uitvindt. Voor wie minder tijd heeft: Isabel Kreitz verstripte versie van Timms succesroman is een schoolvoorbeeld van hoe op literaire werken gebaseerde graphic novels er zouden kunnen uitzien.

Benjamin von Stuckrad-Barre – Soloalbum (1998). Cult-roman van de pop-generatie over een gebroken liefde, met als soundtrack het verzameld werk van Oasis. Dé roman die elke Duitse twintiger eind vorige eeuw moest hebben gelezen.

