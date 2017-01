Naar aanleiding van het Hamburgnummer koos de redactie 13 representatieve songs:



1. Abwärts –Computerstaat (1980). Vergeet Kraftwerk en de Neubauten: voor de beste Neue Welle-muziek moest je begin jaren tachtig in Hamburg zijn. De Rote Armee Fraktion, de Koude Oorlog en The Cure - met een beetje goede wil hoor je ze allemaal in de muziek van Abwärts. De heren van Abwärts zijn nog altijd actief, maar hun beste periode situeerde zich toch begin jaren tachtig; tot bandleden FM Einheit en Mark Chung de groep verlieten, naar Berlijn trokken en Blixa Bargeld vervoegden bij de Einstürzende Neubauten.

https://www.youtube.com/watch?v=rDRNp-Jnq_E

2. Palais Schaumburg – Wir bauen eine neue Stadt (1981). Experimenteler en intellectualistischer dan Abwärts, is Palais Schaumburg Hamburgs best kept secret. New Yorkse avantgarde uit het Noorden van Duitsland.

https://www.youtube.com/watch?v=GI876rqao8A

3. Slime – Deutschland muss sterben (1981). Radicaal, extreemlinks en antifascistisch: zo klinkt de Hamburgse punkscene. ‘Deutschland muss sterben’ was tot begin 21ste eeuw in Duitsland bij wet verboden, omdat het tot geweld zou aanzetten. De titel van dit nummer is een verwijzing naar een gecontesteerd Hamburgs oorlogsmonument uit de jaren dertig.

https://www.youtube.com/watch?v=ID4lstARK0w

4. Die goldenen Zitronen – Für immer Punk (1987). Die goldenen Zitronen waren begin jaren negentig een van de uithangborden van de Hamburger Schule. Wat de Frankfurter Schule voor de filosofie was, was de Hamburger Schule met haar intellectualisme, Duitstalige teksten en links engagement voor de Duitse muziek. ‘Für immer Punk’ is het bekendste nummer van de Zitronen; geen Hamburger Schule, wel onversneden, nostalgische Karlsquell-romantiek uit de jaren tachtig. Zanger/tekstschrijver Schorsch Kamerun is ook bekend als theaterregisseur en hij publiceerde dit jaar zijn eerste (autobiografische) roman: Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens.

https://www.youtube.com/watch?v=6Ah_WAHZNYg

5. Blumfeld – You make me (1994). Volgens muziekjournalist Christoph Twickel introduceerde Blumfeld-zanger Jochen Distelmeyer Gilles Deleuze, William S. Burroughs en Sonic Youth in de Duitse popmuziek. Of het nu gaat om nerdmuziek voor eenzame filosofiestudenten of een slow op de fuif van de plaatselijke jeugdbeweging, Blumfeld is – voor wie de groep nog niet kent – een ontdekking.

https://www.youtube.com/watch?v=z2Hvj17mnog

6. Andreas Dorau – Girls in love (1996). Dorau werd in 1981 als 15-jarige beroemd met zijn NDW-hit ‘Fred vom Jupiter’. Nog eens 15 jaar later volgde het onweerstaanbare ‘Girls in Love’, waarmee hij ook in Frankrijk een top 10-hit scoorde.

https://www.youtube.com/watch?v=8IBBbj5LyJs

7. Die Sterne – Was hat dich bloß so ruiniert (1996). Deze song van Hamburger Schule-groep Die Sterne werd onlangs gebruikt door de Oostenrijkse filmregisseuse Marie Kreuzer in Was hat uns bloß so ruiniert?, een film over de ondergang van drie BOBO-koppels (bohemian-bourgeois) anno 2016. ‘Was ging voran? / Was ist passiert? /Was hat Dich bloss so ruiniert?’

https://www.youtube.com/watch?v=_fkdSPz5nvQ

8. Tocotronic – Pure Vernunft darf niemals siegen (2007). Nog zo’n groep van de Hamburger Schule die haar politieke voorkeur nooit onder stoelen of banken heeft gestoken. Bij Tocotronic denken wij o.a. aan de Rote Flora, het legendarische Autonomes Zentrum in het Schanzenviertel – tot nader order in Hamburg nog steeds het centrum van anarchistisch en extreemlinks verzet.

https://www.youtube.com/watch?v=rzA8CtbTXBA

9. 1000 Robota – Hamburg brennt (2008). Op het eerste gezicht ziet dit Hamburgse trio eruit als een coverband van One Direction; hun stevige, monotone gitaarrock klinkt evenwel een stuk potiger. Thans vooral nog te bewonderen via ‘Youtube’.

https://www.youtube.com/watch?index=10&list=FLs3cYPWeKldWlsC1JjdAExg&feature=plpp_video&hl=fr&v=X5kmM98iklo&gl=SN

10. Wir sind Helden – Nur ein Wort (2010). Neen, de Helden zijn niet uit Berlijn afkomstig, wel uit Hamburg. Tegenwoordig is het stil rond Wir sind Helden, maar met ‘Nur ein Wort’ hadden ze in 2010 een stevige hit - met een vette knipoog naar Dylans ‘Subterranean Homesick Blues’.

https://www.youtube.com/watch?v=4g3NOF_CoSo

11. Udo Lindenberg – Durch die schweren Zeiten (2016). Wij zijn geen die hard-fans, maar deze ballad uit Lindenbergs laatste CD mag er best zijn. Nog een jaar of vijf, en der Udo wordt de Duitse Johnny Cash.

https://www.youtube.com/watch?v=hgwytOPOR5E

12. Beginner – Ahnma (2016). Wanneer Udo Lindenberg de koning van Sankt Pauli en de Reeperbahn is, dan is Jan Delay zijn kroonprins. Met Beginner (vroeger ‘Absolute Beginner’) stond hij in de jaren negentig aan de wieg van de Duitstalige hiphop. Tegenwoordig treedt hij zowel solo als met zijn buddies van Beginner op. Hoewel niet iedereen fan is van het vorige zomer uitgebrachte, eclectische ‘Ahnma’, werd het op Youtube toch al meer dan 23.000.000 keer aangeklikt.

https://www.youtube.com/watch?v=C6_Uk_2rkQg

13. Die Tüdelband – Ganz Goot (2016). In Hamburg wordt nog altijd in het Platduits gemusiceerd. Meer nog: de relatief kleine Platduitse muziekscene is alive and kicking. ‘Ganz Goot’ is de titelsong uit het recentste album van Hamburgs sympathiekste popgroep.

https://www.youtube.com/watch?v=pfC4ww_3QmA

