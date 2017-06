Voorstelling Speliersnummer en boekvoorstelling ‘Als God in Frankrijk’ 27/02 16u in poëziecentrum.

Heen (2004) is zonder meer Speliers beste bundel uit zijn milde periode. In deze bundel wordt de sterke structurering en de strikte vorm (gedichten van 12 regels in 3 kwatrijnen) van de vroegere bundels gecombineerd met een open, minder barokke zegging. Een aanrader.

Reiziger

Schaduw van beschaving schuift

met het verdwijnende perron,

ochtendzwart op de ramen

schuift mee. Als alles wit wordt

achter de ogen en wind wakkert

in de Talmoed van de dag en

alle verlangen langs de spoorweg

versmoort in het eigen licht

kijk ik doorheen het ijsgezicht

van de man in de reiziger, ik ruik

aan de taal van zijn zwijgende stem

hoe de dood in zijn handen staat.

--------

Déjà vu

Ik zag je voor het eerst voor ik je had gezien,

je stond onder de klok die later zou slaan,

je stond voorbij de brug waarover ik liep.

Treinen stortten geraas van keien op de rails.

Je reist een eind met mij mee, een hoever

weet ik niet hoewel ik weet dat je als reisgezel

een aantal woorden aan mij hebt toegevoegd,

een aantal zinnen uit mij hebt genomen.

Nog trager dan ik dacht haalde ik je in,

je was nog nauwelijks van mij

verwijderd, toen ik de kleuren zag

waarin je voor de tweede keer verdween.

--------

Broer

Hij is gestorven in een vreemde taal.

Het land waarin hij leefde is niet,

de tafel waaraan hij zat was het hout

dat in de bergen groen was. En hij stierf.

Hij is gestorven in een vreemde taal.

Wat hij zeggen wou, bleef liggen

in losse letters, in etensresten.

Hij sliep tussen woord en woldraad.

Hij is gestorven in een vreemde taal.

Van de stad waarin hij liefhad

bestond alleen de plattegrond.

Zoveel oorlog was tussen ons.