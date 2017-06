Als uitloper van het reportagenummer organiseert DEUS EX MACHINA een avond rond leven en werk van Annemarie Schwarzenbach.

Wanneer? Op vrijdag 15 januari 2016

Waar? in HET LOOKS (Ros Beiaardstraat 13, 2500 Lier).

Programma:

Om 19 uur wordt de documentaire Annemarie Schwarzenbach: Une Suisse Rebelle (C. Bonstein – Nasser Bakhti –Frans gesproken/Engels ondertiteld) vertoond.

Om 20.15 uur start het literaire gedeelte. Gaea Schoeters deed met fotografe Trui Hanoulle de Afghanistanreis van Annemarie Schwarzenbach en Ella Maillart achterna en berichtte hierover in Meisjes, Moslims & Motoren. Johanna Pas en Astrid Haerens laten zich door het werk van Schwarzenbach inspireren en brengen proza en/of poëzie.

Lieselotte Rosseel (debutante in DEM151) presenteert en leest voor uit het werk van Schwarzenbach. DEM-redactielid Michiel Kroese zorgt voor de muzikale intermezzi.

Inkom is gratis, wel graag inschrijven via info@deusexmachina.be

Documentaire en literair luik staan los van elkaar: u kan zich voor één van beide evenementen inschrijven, of voor de twee.

Slechts weinig vrouwen en mannen hadden zo’n boeiend en opwindend leven als Annemarie Schwarzenbach (1908-1942). Ze groeide op in een van de rijkste families van Zwitserland en ontwikkelde zich tijdens de jaren dertig – in tegenstelling tot de meerderheid van haar familie – tot antifascistische journaliste en schrijfster. Getekend door een zware morfineverslaving, op de vlucht voor de schijnwereld van haar ouderlijke huis en haar dominante moeder, steeds op zoek ook naar zichzelf, bereisde ze Perzië, Afghanistan, Afrika en de VS. Schwarzenbach trok op met de belangrijkste schrijvers van haar tijd en ze was eng bevriend met Klaus en Erika Mann. Ze was hoogbegaafd, hoogsensitief, rusteloos, vaak vervuld van een autodestructieve melancholie. Ze had charisma, was fotogeniek en androgyn. ‘De ontroostbare engel met het droevige gezicht’, aldus Nobelprijswinnaar Roger Martin du Gard, leefde wild en stief jong en eenzaam in 1942 na een nogal dom fietsongeval.

Ondanks de cultstatus die Schwarzenbach vooral in Zwitserland sinds haar herontdekking in 1987 heeft verworven, is zij in het Nederlandse taalgebied nog te weinig gekend. Tot nog toe werd slechts één novelle in het Nederlands vertaald: Een vrouw zien (2013),een lesbische coming-outnovelle uitgegeven bij Ad. Donker. Het Belgische literaire tijdschrift Deus ex Machina vertaalde onlangs een van haar Amerikaanse reportages.