Drie jaar na de eerste Deus de Poche, bundelde het literaire tijdschrift Deus ex Machina opnieuw de beste inzendingen in een opvallend en verleidelijk zakboekje, vormelijk geïnspireerd op de legendarische Franse reeks Livre de Poche.

Op vrijdag 30 september komen Deus de Poche II-auteurs Mattijs Deraedt, Nele Buyst, Peter De Voecht (redacteur Gierik &Nvt), Pim Cornelussen (hoofdredacteur Kluger Hans) en Tijl Nuyts naar Lier om uit hun werk voor te lezen én om deel te nemen aan een panelgesprek over, onder andere, debuteren in de literatuur en de rol die literaire tijdschriften hierin spelen. Sharah Pleumeekers modereert.

De muzikale intermezzi worden verzorgd en visueel met dans gekleurd door leerlingen van de SAMWD Lier o.l.v. Karen Peeters en Jens Van den Broeck. Achteraf kan je iets drinken, een exemplaar kopen of je abonneren.

Vrijdag 30 september om 20u



Colibrant

Deensestraat 6

Lier

Inkom is gratis, wel graag inschrijven via info@deusexmachina.be of in een reactie onder dit bericht.