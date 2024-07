DEM 189 – Glamour

Een nummer over glamour is als vloeken in de literaire kerk. Althans, dat werd ons tijdens de voorbereiding vaak voorgehouden. Wat heeft literatuur daar nu in hemelsnaam mee te maken? Nochtans is glamour in de wortel een talig fenomeen. Het begrip gaat terug op het Schotse ‘grammar’, wat zoveel betekent als magie.

Zoals glamour werken woorden betoverend, maar evenzeer is glamour de taal van het dwaallicht. Het doet ons geloven dat de sterren voor het grijpen liggen, dat we groter kunnen worden dan we zijn, al is het maar voor vijftien minuten. Maar glamour kan ook als de stem van een sirene zijn, een gevaarlijk geloof opwekkend dat naar de klippen leidt. Want wat als glamour tot zelfbedrog leidt? Wat als glamour dient als dekmantel voor genocides en epidemieën? Wat als glamour ons vervreemdt van het lichaam?

Samenstellers Jan-Bart Claus en Bouke Schut voeren ten tonele: Uschi Cop, Luuk Vulkers, Nele Buyst, Dominique De Groen, Andy Warhol, Myrthe van Velden, Nicolien Mizee, Maxime Garcia Diaz, Emy Koopman, Sanne Pieters, Alara Adilow, Jori(k) A. Galama, Obe Alkema, Cyril Garrech-Casanova, Ilse Ceulemans, Marc Kregting, Sander Ausems en Anne Ballon.

De prachtige beelden zijn van Sarah Mayer en de vormgeving werd zoals steeds verzorgd door Jelle Jespers.

DEM 189 richt zich vol op de spotlights.