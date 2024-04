DEM 188 Schrijven onder invloed

Drugs! Schrijvers! Het literaire wereldje wordt weleens met geestverruimende of verdovende middelen geassocieerd. Voor deze “Schrijven onder invloed” dook Deus ex Machina eens diep in de gedrogeerde geschiedenis van de literatuur, en vroeg daarnaast aan hedendaagse binnen-en buitenlandschrijvers om zich aan allerlei invloeden bloot te stellen.

Uiteraard schrijft elke schrijver altijd onder invloed van iets. Ja, een schrijver die door niets gestuurd wordt, kan niet echt bestaan, hij is onder invloed van zichzelf en zijn emoties. In ons nieuwe nummer vestigen we de aandacht op teksten die voortgekomen zijn ondanks/dankzij het opwekken van een andere bewustzijnstoestand. Je vindt er een beschouwend gedeelte met teksten en interviews over het fenomeen schrijven onder invloed, en een experimenteel gedeelte waarin hedendaagse schrijvers de uitdaging aangaan en zich aan een of andere invloed onderwerpen.

Laten u toeven in een zalige roes…

Dit nummer werd samengesteld door Sylvie Marie en Michiel Leen. De vormgeving werd zoals steeds verzorgd door Jelle Jespers.