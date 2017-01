Deus ex Machina palmt in december Cinema Zuid in. Onder de deskundige begeleiding van Osborne-kenner Michiel Leen herneemt Cinema Zuid de verfilming van Look Back in Anger en The Entertainer.

DI 27.12 20:00

LOOK BACK IN ANGER

TONY RICHARDSON

UK 1958 – 115’ – Nederlandse titels

Richard Burton, Claire Bloom, Mary Ure, Edith Evans, Gary Raymond, Donald Pleasence

In de verfilming van John Osbornes stuk speelt Richard Burton Jimmy Porter, de norse, arrogante jongeman uit de arbeidersklasse met een wrok tegen het establishment en minachting voor iedereen uit zijn omgeving. Deel van zijn probleem is dat hij gestudeerd heeft, maar nooit hogerop is geraakt…

Deze eerste langspeelfilm van Tony Richardson (die het stuk ook op toneel had geregisseerd), betekende mee de doorbraak van de Engelse ‘new wave’.

Do 29.12 20:00

The Entertainer Tony Richardson

GB | 96' | Tweetalig ondertiteld LAURENCE OLIVIER, BRENDA DE BANZIE, ROGER LIVESEY, JOAN PLOWRIGHT, ALAN BATES Filmhistories