175 Deus Ex Machina’s, dat betekent FEEST!

O ja, we vieren graag feest. Zelfs in coronatijd. Heel verantwoord en veilig weliswaar. Om te vieren dat Deus Ex Machina reeds 175 nummers op zijn teller heeft staan én omdat DEM 175 een fantastisch nummer over theaterliteratuur werd én omdat bebuquin een heel sympathieke uitgeverij is, dit SPECIALE AANBOD:

Voor 35 euro (Nederland: 40 euro) krijg je dem175 (of een ander nummer uit ons archief)

+ een abonnement op Deus ex Machina (4 nummers, te beginnen met DEM 176)

+ een van de volgende door bebuquin uitgegeven en speciaal voor ons geselecteerde theaterteksten:

– Abke Haring Flou

– Peter De Graef ‘Et voilà…!’/Ombat

– Els Dietvorst Memento Mori

– Merel de Vilder Robier Le Petit Théâtre de Fanny Ruubier

– Peter Verhelst Arthur

– Benjamin Verdonck Aren

– Pieter De Buysser De zonder zon zon

– Mokhallad Rasem Dagboek van een leeg bed



Stuur je adresgegevens naar info@deusexmachina.be en wij zorgen voor de rest.